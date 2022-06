Anderlecht ziet oefenwedstrijd tegen Roda JC in het water vallen

Pech voor Anderlecht. Zaterdag zou de ploeg van Felice Mazzu de degens kruisen met Roda JC. Hoewel ze eerst groen licht gaven, stellen de lokale autoriteiten nu toch hun veto. De oefenwedstrijd werd afgelast.

Roda JC, een Nederlandse tweedeklasser, liet via de officiële kanalen weten dat de wedstrijd tegen paars-wit niet doorgaat. De lokale driehoek -een overlegorgaan tussen politie, gemeentebestuur en het Openbaar Ministerie- heeft de match uit veiligheidsoverwegingen verboden.

De ploeg uit Kerkrade liet zijn ongenoegen blijken. "Dit is tegen alle verwachtingen en eerdere communicatie in. Wij zijn hier verbaasd en vooral teleurgesteld over", staat te lezen op de clubwebsite.

Het is nog maar de vraag of Anderlecht tegen zaterdag een nieuwe sparringpartner zal vinden. Anderlecht begin op 24 juli aan de competitiewedstrijd tegen KV Oostende.