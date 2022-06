Beerschot opent vanavond oefencampagne: twee nieuwkomers niet van de partij

Beerschot speelt vanavond zijn eerste oefenwedstrijd van deze voorbereiding. Tegenstander daarin is Kontich, dat in eerste provinciale uitkomt.

Dit soort oefenwedstrijden is voor de fans een uitgelezen mogelijkheid om de nieuwkomers aan het werk te zien. Beerschot haalde de voorbije weken met Lathouwers, Matthys, Nzita, Weymans, Quirynen, Alhassan, Verlinden en Baeten al acht nieuwe namen in huis.

Beerschot liet weten dat alvast twee van hen woensdagavond zeker niet in actie zullen komen. Marco Weymans is out door ziekte, terwijl Thibaud Verlinden 'uit voorzorg' aan de kant blijft tegen Kontich.