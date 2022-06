Pro League schept duidelijkheid: dit zijn de regels voor de beloftenteams in 1B, eerste en tweede nationale

De Jupiler Pro League heeft de regels duidelijk gemaakt voor de spelers van de beloftenteams die in 1B, 1e en 2e nationale zullen uitkomen. En daar zitten toch een paar bochtjes in.

Diverse beloftenteams komen vanaf dit seizoen in actie binnen het volwassenvoetbal. De top-4 begint in 1B, de rest in eerste of tweede nationale.

📝Kwalificatievoorwaarden U23-teams in #ChallengerProLeague en 1e en 2e nationale reeksen:



✅ Veldspelers geboren in 1999 of >

✅ Keepers geboren in 1997 of >

✅ Uitzondering voor herstellende A-kernspelers

✅ 1 veldspeler ouder dan 23 jaar



🆕Meer info: https://t.co/enNF7fHqp9 pic.twitter.com/jlFzITszMa — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) June 30, 2022

De clubs hebben nu van de Pro League duidelijkheid gekregen over wat mag en wat niet mag. Spelers mogen maximaal 23 zijn, doelmannen 25.

Verder is er een uitzondering voor spelers die geblesseerd zijn geweest. Zij mogen ook ritme opdoen bij de beloften. En er mag uiteraard één speler zijn die ouder is dan 23 op het veld.