📷 Opvallend beeld op training bij Gent: Vanhaezebrouck neemt letterlijk de spitsen onder handen

Hein Vanhaezebrouck is niet alleen woorden, maar ook daden. Dat bewees de 58-jarige trainer van Gent op stage met de Buffalo's.

Vanhaezebrouck trok zijn voetbaltenue aan en speelde mee op training. Zoals u misschien wel weet was Vanhaezebrouck in de jaren 90 verdediger bij toenmalige eersteklasser Harelbeke. Dat talent is hij nog niet verloren, want Gianni Bruno had er duidelijk een lastige klant aan.