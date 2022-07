Vanhaezebrouck blijft geschorst, commissie legt uit: "Vrijheid van meningsuiting geen absoluut recht"

Hein Vanhaezebrouck heeft zijn straf in beroep ontvangen en blijft dus geschorst voor zijn uitlatingen tegen de arbitrage tegen Genk en in de krant over scheidsrechtersbaas Layec.

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal oordeelde dat Hein Vanhaezebrouck zijn boekje te buiten ging toen hij scheidsrechtersbaas Betrand Layec op de korrel nam. En ook in beroep krijgt hij nog steeds drie speeldagen schorsing, waarvan eentje effectief en twee met uitstel. Geen absoluut recht Die schorsing geldt bovendien niet voor de Supercup, waardoor Vanhaezebrouck de eerste speeldag van het seizoen tegen Standard moet missen. De uitleg die de Raad geeft doet bovendien de wenkbrauwen toch wel wat fronsen. "De vrijheid van meningsuiting is een mensenrecht dat gewaarborgd is, maar dit recht is geen absoluut recht. Publiekelijk beledigingen uiten acht de Raad een brug te ver."