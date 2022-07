Barcelona en De Jong willen doorgaan maar Frenkie wil niet inleveren

Het is nu al dé transfersoap van deze zomer. Zelfs de uitleenbeurt van Lukaku naar Inter had niet zo veel voeten in de aarde. Maar waar zal Frenkie De Jong volgend seizoen spelen?

Blijft de Nederlandse middenvelder bij FC Barcelona of trekt hij naar Manchester United? Het mag duidelijk zijn, onder normale omstandigheden zou Barça de speler nooit van de hand doen maar de club heeft geld nodig en Frenkie De Jong is zowat de enige speler die op dit moment veel geld kan binnenbrengen in Catalonië. Op de eigen jeugd na. Manchester United is al wekenlang geïnteresseerd aan het rondsnuffelen en zou ook bereid zijn om met zo'n 80 miljoen euro over de brug te komen maar Barcelona-voorzitter Laporta kwam vanmiddag dan weer met het opvallende bericht dat ze De Jong helemaal niet willen verkopen. Al zou de Nederlander wel fors moeten inleveren. En De Jong? Die wil eigenlijk niet vertrekken. Anders zou zijn overstap naar Spanje te veel als een mislukking beschouwd worden en dat zit niet zo lekker. Het enige probleem is dat De Jong niet wil inleveren. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano is het water tussen club en speler nog steeds heel diep. Een transfer zit er misschien wel aan te komen in de komende week.