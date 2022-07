Keert ex-speler Genk en Anderlecht terug naar België? "Pijn is verdwenen en België is mijn tweede land, dus ..."

Het is juli en dus komen heel wat spelers opnieuw vrij op de markt. Zien we sommigen van hen terug in de Belgische competitie? Het zou nog steeds zomaar kunnen.

Zo is er Kara Mbodj, die transfervrij is. Zijn contract bij Al-Sailiya SC werd na drie jaar niet verlengd en dus komt er een einde aan zijn avontuur in Qatar. In het verleden speelde hij bij Genk (2013-2015) en Anderlecht (2015-2019, met een korte tussenstop bij Nantes) in de Jupiler Pro League. Terugkeer? Een terugkeer naar België? Die sluit hij niet uit: "Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging en mijn pijn aan de knie is helemaal weg", aldus Kara Mbodj bij La Dernière Heure. "Of ze het risico zullen nemen? Dat weet ik niet, maar ik zou zeker ja zeggen tegen België. Het is mijn tweede land en wat ik bij Anderlecht heb beleefd is de beste ervaring uit mijn carrière."