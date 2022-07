Zulte-Waregem wint opnieuw vlot een oefenduel: Jelle Vossen scoort 2 keer

Zulte-Waregem heeft opnieuw een oefenduel gewonnen. Deze keer scoorden ze 4 keer tegen Tubize-Braine en hielden ze opnieuw de 0.

In de voorbereiding is Zulte-Waregem goed bezich. Toch op basis van hun oefenwedstrijden. 3 van de 4 werden gewonnen. Hun 5e oefenwedstrijd was tegen Tubize-Braine.

Na een kwartier kon Zulte-Waregem scoren via Stan Braem na een assist van Lasse Vigen. Jelle Vossen maakte er 5 minuten later al 0-2 van. Hij werd diep gestuurd door Mamadou Sangaré. Even later maakte Vossen zijn 2e van de wedstrijd. Braem gaf deze keer de assist. Alessandro Ciranni maakte voor de rust nog 0-4 van.

Na de rust controleerde Zulte-Waregem de wedstrijd en gebeurde er quasi niets meer. Zo won Zulte-Waregem al 4 van zijn 5 oefenwedstrijden.