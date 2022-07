Trekt jonge ex-doelman van Anderlecht na vijf seizoenen deur dicht bij PSV? "Op kruispunt in zijn carrière"

In 2017 trok Maxime Delanghe (21) van Anderlecht naar PSV. Vijf jaar later lijkt er een einde te komen aan het Eindhovens avontuur van de talentrijke doelman. Delanghe trok niet mee op stage met PSV en mag -voor een prikje- vertrekken.

Aan doelmannen geen gebrek in de A-kern van PSV. Onlangs werd Walter Benitez voorgesteld: de van Nice overgekomen goalie moet de nieuwe nummer 1 worden bij de Lampenclub. Met Joël Drommel en Boy Waterman telt PSV nog twee ervaren sluitstukken, terwijl de Belgische jonkies Kjell Peersman (18) en Maxime Delanghe de kans krijgen om te rijpen bij de Nederlandse topclub.

Voor Maxime Delanghe lijkt er straks een einde te komen aan zijn periode in het PSV-shirt. Ruud van Nistelrooy nam de jeugdinternational niet mee op oefenkamp. Het PSV-bestuur is van mening dat Delanghe op zijn 21ste de rol van derde doelman is ontgroeid. In Eindhoven heeft de Belg niet onmiddellijk uitzicht op speelminuten in het eerste elftal, waardoor PSV bereid is om mee te werken aan een transfer. Delanghe ligt dan nog wel een jaar onder contract, hij mag voor een prikje vertrekken.

Onder meer Go Ahead Eagles houdt de situatie van Delanghe nauwlettend in de gaten, al liggen er kapers op de kust. Naast zijn kwaliteiten als doelman is Delanghe bovendien jong, Belg én goedkoop, wat ook heel wat Belgische clubs zal charmeren. De voorbije twee jaar speelde Delanghe 33 wedstrijden voor Jong PSV, dat in de tweede klasse uitkomt. Vorig seizoen zat de jonge Belg eveneens 26 keer in de wedstrijdselectie van de eerste ploeg van PSV, weliswaar zonder een minuut te spelen.

Filip De Wilde: "Kruispunt in zijn carrière"

Op dit moment is het moeilijk om een beeld te schetsen van de doelman Maxime Delanghe. Daarom staken we ons licht op bij Filip De Wilde. De voormalige Rode Duivel en sluitstuk van onder meer Anderlecht werkt als keeperstrainer van de nationale beloftenploeg nauw samen met Delanghe.

"Maxime is technisch heel goed onderlegd, een explsoieve doelman die erg mobiel is. Naast het veld is hij een sociaal iemand, die goed in de groep ligt. Tegelijkertijd staat hij er altijd als er getraind moet worden. Kortom, een plezier om mee te werken", aldus De Wilde.

Ook Filip De Wilde is nieuwsgierig welke wending Delanghe aan zijn carrière zal gaan geven. "Hij heeft nog één jaar contract, dus is het altijd uitkijken wat de plannen van PSV zijn. Maxime staat op een kruispunt in zijn carrière. Toch twijfel ik er niet aan dat hij het zal maken. Hij is een tijdlang uit roulatie geweest na een zware blessure, maar is ijzersterk teruggekeerd. Ik ben ervan overtuigd dat hij zijn mannetje zal staan."