Officieel: Vinicius Souza trekt naar RCD Espanyol

Vinicius Souza zal volgend seizoen te bewonderen zijn bij RCD Espanyol in Spanje. Espanyol huurt de Braziliaanse middenvelder van SK Lommel.

Club Brugge, PSV, Ajax... Souza had de topclubs voor het uitkiezen maar zijn bestemming ligt vanaf komend seizoen in Spanje. Afgelopen seizoen werd de defensieve middenvelder nog uitgeleend aan KV Mechelen waar hij zich in de kijker heeft gespeeld van verschillende clubs.

Lommel-directeur James McCarron nam afscheid met enkele lovende woorden: ‘We zijn enthousiast om Vinícius zich verder te zien ontwikkelen nu hij een nieuwe stap zet bij RCD Espanyol. We wensen hem het allerbeste voor het komende seizoen’