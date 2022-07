PSG aast nog steeds op Lewandowski

Dat Robert Lewandowski Bayern München zal verlaten is bijna een certitude, maar wat zijn volgende bestemming zal zijn is dat niet.

Hoewel FC Barcelona als de topkandidaat wordt genoemd blijft ook PSG aan de mouw van de goalgetter trekken. Volgens de Franse krant L'équipe is de Pool nog steeds prioriteit nr1 om bij de Parijzenaars toe te voegen.

De droom om hem met Mbappé te laten linken is er wel degelijk, maar is nog ver van de realiteit. Nu ook uit verschillende bronnen is gebleken dat de voorzitter van PSG af wil van Braziliaanse ster Neymar, zijn de geruchten van de komst van Lewandowski alleen maar vergroot.

Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.