Radja Nainggolan: "Ik kan al terug tegen een balleke sjotten. Leuk, want ik heb drie à vier maanden met pijn gespeeld"

Sinds enkele dagen traint Radja Nainggolan weer met de groep. De problemen met de enkel van Il Ninja zijn zo goed als verleden tijd.

Radja Nainggolan werd vorig seizoen met grote trom binnengehaald bij Antwerp. Toch kon de middenvelder onvoldoende zijn stempel drukken bij het stamnummer één. Al heeft Nainggolan daar een verklaring voor. "Op fysiek vlak is er nog werk, maar ik kan toch al terug tegen een balleke sjotten. Dat is niet niets als je weet dat dat me de laatste wedstrijden niet meer lukte. Ik heb drie à vier maanden met pijn gespeeld."

"Ik dacht dat het door een omgeslagen enkel kwam, maar ik was mis. Er was een botje afgebroken, wat uiteindelijk pas na een scan tijdens de play-offs aan het licht kwam. Toen was het niet mee te doen."

Het hoeft geen betoog dat de problemen met zijn enkel Nainggolan parten hebben gespeeld vorig seizoen. Toch wil de voormalige Rode Duivel dat niet als excuus inroepen. "Ik heb geen medelijden nodig. Wat mensen denken, interesseert me niet. Ik ben geen Messi die vijf man dribbelt hé. Voetbal speel je met elf. Ik heb me ook moeten aanpassen aan België. Ik zie soms dingen die de anderen niet zien. En dan sta je daar met de bal tussen mijn voeten", besluit Il Ninja.