Exact 4 jaar geleden: droom van Gouden Generatie spat uiteen tegen Frankrijk

10 juli 2018 is een dag die de Belgische voetbalgeschiedenis is ingegaan als een dag waarop de Rode Duivels de droom op een wereldtitel mocht opbergen.

Na een 9 op 9 in de groepfase kwamen de Rode Duivels in de lastige tabelhelft terecht. Een vergiftigd geschenk, die groepwinst. Want na de comeback tegen Japan troffen de Belgen favoriet Brazilië. Kompany, De Bruyne en Courtois zorgden ervoor dat de Duivels doorgingen naar de halve finale, waar met Frankrijk een andere favoriet op eindwinst wachtte.

De Duivels staken na 20 minuten een eerste keer hun neus aan het venster maar Lloris bracht op prachtige wijze redding op een poging van Toby Alderweireld. In de eerste helft verscheen Pavard nog voor Courtois maar het been van de Belgische goalie zorgde ervoor dat we met 0-0 gingen rusten.

Na 5 minuten in de tweede helft kreeg Frankrijk een corner. Barcelona-verdediger Umtiti rukte zich los van Alderweireld aan de eerste paal en kopte voor de neus van Fellaini de 1-0 in doel.

Wat volgde was een frustrerend halfuur waarin de Fransen met alle middelen het spel vertraagden om de Rode Duivels het scoren te beletten, met een tijdrekkende Mbappe aan de zijlijn als exponent. Maar hun tactiek werkte want Frankrijk stootte door naar de finale én won het WK terwijl de Rode Duivels met de gouden generatie tevreden moesten zijn met een bronzen medaille.