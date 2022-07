Eerst nog op lijstje van Anderlecht, maar nu gaat OH Leuven met spits lopen

Kaly Sene stond op het lijstje van Anderlecht, maar al gauw werd duidelijk dat hij op weg was naar een andere Belgische club. Die is nu ook bekend: het wordt OH Leuven.

De Vlaams-Brabanders hebben al een akkoord met de 21-jarige Senegalese spits van FC Basel. Hij zou wel zo'n 2,5 miljoen euro moeten kosten. OHL is al meer dan een jaar op zoek naar een nieuwe spits. In januari werd er geen gevonden en ook bij de eerste 7 aanwinsten van deze mercato zat geen aanvaller bij. Volgens Het Nieuwsblad zijn de onderhandelingen nog niet afgerond, maar het zit er wel aan te komen. Basel nam hem twee jaar geleden voor vier miljoen over van Juventus. Vorig seizoen speelde hij op uitleenbasis voor het Zwitserse Grasshoppers Zürich en scoorde daar 11 keer in 30 matchen. Hij heeft nog één jaar contract bij Basel.