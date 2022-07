🎥 OH Leuven wint knap van Franse ploeg met schitterend doelpunt

Nog 9 dagen tot de competitiestart en dus moeten de Belgische ploegen onder stoom beginnen komen.

OH Leuven speelt zaterdag nog een galawedstrijd tegen Leicester City maar trof woensdagavond met het Franse Amiens ook geen slechte tegenstander.

De Leuvenaars begonnen goed aan de partij tegen Amiens maar de bedrijvige Tamari kon niet scoren in het wedstrijdbegin. De bezoekers kwamen beter in de wedstrijd en vonden ook het openingsdoelpunt na een kopbal van Opuku, wat meteen het eerste en laatste doelpunt was van de eerste helt.

In de tweede helft zette OHL kansen wel om in doelpunen. Via Thosteinsson en Kukharevych ging OHL op en over de bezoekers. Maar enkele minuten later stond het alweer 2-2.

Kukharychev zorgde met zijn tweede van de avond voor de 3-2 met nog tien minuten spelen en in het slot stelde Tamari de zege helemaal veilig met een heel fraaie omhaal.