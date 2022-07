Ex-ploegmaat heeft alle vertrouwen in Gianni Bruno: "Hij zal zijn goals maken bij STVV"

De medische en fysieke tests zijn achter de rug, het is enkel nog wachten op de officiële bevestiging. STVV haalt met Gianni Bruno (30) een stevige spits in huis. De Italo-Belg bewees bij Zulte Waregem en Cercle Brugge dat hij vlot de weg naar doel vindt.

Bruno komt over van KAA Gent, waar hij onder meer Laurent Depoitre en Tarik Tissoudali voor zich moest dulden in de pikorde van Hein Vanhaezebrouck. Maar dat hij kan scoren staat buiten kijf. Dertien doelpunten voor Cercle Brugge in het seizoen '18-'19, twaalf in zijn eerste seizoen bij Zulte Waregem. In het seizoen '20-'21 trof Bruno zelfs twintig keer raak voor Essevee.

In HBVL geeft Alessio Castro-Montes, ploegmaat van Bruno bij de Buffalo's, aan dat de spits zal slagen bij STVV. "Bruno is een serieuze versterking voor STVV. Hij zal zijn goals gaan maken. Ook als mens is hij een goeie kerel. Hij bleef altijd positief, ondanks het feit dat hij weinig speelde. Je hoorde hem nooit klagen."

"Als een trainer hem één ding verwijt, is het zijn egoïsme in de rechthoek. Maar dat is bij meer spitsen het geval", besluit Castro-Montes.