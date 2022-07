'Raheem Sterling tekent voor vijf seizoenen bij Chelsea, waar hij dit riante salaris zal opstrijken'

Raheem Sterling wordt naar alle waarschijnlijkheid de topaankoop van Chelsea. De 27-jarige aanvaller staat op het punt een contract voor vijf seizoenen te ondertekenen bij de Blues.

Chelsea zou volgens Engelse bronnen zo'n 56 miljoen op tafel leggen om Sterling, die nog een seizoen onder contract staat bij Manchester City, naar Londen te halen. Sterling gaat voor vijf seizoenen aan de slag bij Chelsea, met een optie op een extra jaar.

Ondertussen liet The Athletic ook weten dat de 77-voudige international zo'n 355.000 euro per week zal opstrijken bij Chelsea. Dat is slecht nieuws voor onder meer Reece James en Mason Mount. De twee collega-internationals van Chelsea azen op een verbeterd contract, wat door het exuberante salaris van Sterling op dit moment moeilijk ligt.

Raheem Sterling maakte in 2015 de overgang van Liverpool naar Manchester City. In 337 duels voor The Citizens was Sterling goed voor 131 doelpunten en 94 assists.