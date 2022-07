Lombaerts heeft raad voor Dries Mertens en co: "Terugkeren naar België? Blijf maar zolang mogelijk weg!"

Nicolas Lombaerts is een ervaringsdeskundige als het erop aankomt terug te keren naar België en kritiek te krijgen. De voormalige verdediger zou het zijn ex-collega's dan ook niet aanraden.

Al maakt hij voor Toby Alderweireld wel een uitzondering. "Met het oog op het WK is het goed voor de nationale ploeg en voor Toby zelf dat hij weer op een deftiger niveau zal spelen", zegt hij in HLN. "Achteraf, na wat ik meegemaakt heb, zou ik zeggen: blijf maar weg uit België, zeker als je er nooit gespeeld hebt. Je hebt er niets te winnen of te bewijzen. Zijn situatie is natuurlijk anders dan de mijne. Maar als er nog zijn met dat idee, dan denk ik: 'Blijf maar lekker voor 2,5 miljoen in Italië."

Dan doelt hij natuurlijk op Dries Mertens, die ook aan Antwerp gelinkt wordt. ''Voilà. Ik zeg niet dat hij het zal doen, maar ik wil het hem niet aanraden. Mannen van dat niveau, blijf maar zo lang mogelijk weg. Je hebt een goeie naam en voor je het weet... Ik spreek hier nu niet alleen vanuit mijn eigen ervaring. Mensen zien graag vedetten, totdat ze naar België terugkomen. Dan zijn ze de eersten om er commentaar op te geven en om hen af te breken. Dat is een beetje de Belgische mentaliteit."