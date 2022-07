Scorende Nmecha, een olympische goal en een poging tot comeback: spektakel bij weerzien tussen KVM en Vranckx

Een prettig weerzien met Vranckx werd het voor KVM, een week voor de competitiestart. Nmecha, de ex-spits van Anderlecht, is één van de ploegmaats van Vranckx en zette de toon. Het werd uiteindelijk 3-4 in deze match die in het teken van de fandag stond in Mechelen.

Aster Vranckx werd voor aanvang van deze wedstrijd gehuldigd. De speler die in 2021 KV Mechelen inruilde voor Wolfsburg verscheen bij de aftrap echter niet tussen de lijnen. Bij enkele anderen namen bij Wolfsburg die zeker nog een belletje doen rinkelen was dat wel het geval: Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw, Lukas Nmecha. Waldschmidt legde na zes minuten voor het eerst het leer in doel, maar werd afgevlagd voor buitenspel. Coucke duwde een schot van Marmoush over. Op de hieropvolgende hoekschop slikte KV op ongelukkige wijze dan toch een geldige eerste tegentreffer. Coucke bokste de hoekschop tegen Hairemans aan, waarna Nmecha van dichtbij kon binnentrappen (0-1). De Wolven hadden de smaak te pakken: Waldschmidt plaatste kort nadien al de 0-2 mooi in de linkerhoek. Malinwa liet zich wel niet volledig onbetuigd. Schoofs legde aan vanuit de tweede lijn, Casteels tikte in hoekschop. Even voorbij het half uur was het dan toch Wolfsburg dat de score aandikte. Marmoush kopte raak op hoekschop van Arnold (0-3). Meteen het signaal om nog even door te duwen, dacht Baku. De ex-speler van Mainz viseerde netjes de verste hoek (0-4). Al een ruime score, maar hét hoogtepunt uit de eerste helft kwam wel van een Mechelse voet. Shved toverde bij het nemen van een hoekschop: de Oekraïner krulde 'm via de verste paal binnen: een olympisch doelpunt zowaar! Een knap slotakkoord van de eerste periode en ook na de koffie was het niet lang wachten op animo. Pervan, vervanger van Casteels, moest al snel in de voeten van Hernandez duiken. De Mexicaan kon samen met Da Cruz wel bekoren. De Mechelse combinaties waren ineens een stuk vinniger. Knappe dribbel en hakje Shved, Hairemans die Pervan tot een save dwong en een makkelijke intikker voor Hernandez: 2-4. Na een drinkpauze wisselde Niko Kovac haast zijn voltallige ploeg en kwam ook Aster Vranckx tegen zijn ex-club het terrein op. Steffen, één van de vele invallers, liet met zijn neus voor doel de 2-5 liggen. Aan de overkant werd wel nog gescoord: Da Cruz legde af voor Walsh, die zwiepte uitstekend voor doel en Hairemans kopte raak: 3-4. Daar bleef het bij, de aanwezigen zagen Achter de Kazerne een mooi spektakelstuk. KV Mechelen: Coucke, Wouters(73' Bolingoli), Walsh, Hairemans(82' Van Hecke), Ngoy(46' Hernandez), Storm(46' Da Cruz, 82' Engvall), Lavalée, Schoofs, Van Hoorenbeeck, Vanlerberghe, Shved(90'+2' Gouet). Wolfsburg: Casteels(46' Pervan), Bornauw(65' Fischer), Van de Ven(65' Vranckx), Waldschmidt(65' Kruse), Nmecha(46' Wind), Brekalo(65' Steffen), Baku(65' Rousillon), Arnold(65' Philipp), Marmoush(Guilavogui), Franjic(65' Rexhbecaj), Wimmer(65' Paredes) Doelpunten: 9' Nmecha (0-1), 11' Waldschmidt (0-2), 33' Marmoush (0-3), 36' Baku (0-4), 41' Shved (1-4). 57' Hernandez (2-4), 78' Hairemans (3-4). Geel: 69' Vanlerberghe.