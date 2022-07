Standard houdt Bundesliga-club op gelijkspel, maar: "Klaar voor competitie? Nog veel details die aangepakt moeten worden"

Zaterdag sloot Standard een zware voorbereiding af met een oefenduel tegen Borussia Mönchengladbach. Daarin hielden beide ploegen het op een 1-1-gelijkspel.

Standard mocht na afloop terugblikken op een sterke wedstrijd. Los van het resultaat maakten de Rouches een solide indruk. Ook Ronny Deila, de nieuwe coach van de Rouches, was een gelukkig man. "Ik ben erg tevreden van de prestatie van mijn spelers. We stonden erg goed in organisatie en de spelers waren gedisciplineerd. De mentaliteit was top. Daarnaast zijn we gegroeid in de wedstrijd, vooral na de rust was het meer dan ok."

"Of we klaar zijn voor de competitiestart? Onmogelijk om daarop te antwoorden. We zijn nog steeds volop automatismen aan het kweken en er zijn nog veel details die aangepakt moeten worden", is Deila eerlijk.

Met Gilles Dewaele en Merveille Bokadi ontbraken twee potentiële basispionnen bij Standard. "Niets serieus, ze zijn allebei licht geblesseerd", verduidelijke Deila na afloop. Standard opent volgende week vrijdag een nieuwe jaargang van de Jupiler Pro League met een thuiswedstrijd tegen KAA Gent.