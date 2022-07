Helemaal officieel: Casper Nielsen is 'a Bruges Boy'

Zondag maakte Club Brugge bekende dat er een princiepsakkoord was over de transfer van Casper Nielsen. Daags nadien is de deal helemaal beklonken: de Deen is vanaf vandaag officieel een speler van Club Brugge.

Daarmee ziet Casper Nielsen zijn wens in vervulling gaan. Ondanks interesse van heel wat andere clubs, droeg blauw-zwart de voorkeur weg van de Deense middenvelder. Casper Nielsen ondertekende bij Club Brugge een contract voor vier seizoenen. Union incasseert 5,5 miljoen voor de transfer van zijn aanjager op het middenveld. Officially a Bruges Boy! 🔵⚫

Welcome, Casper! 🙏🏼 pic.twitter.com/M8StDIis79 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 18, 2022