Ronaldo straks ploegmaat van Rode Duivel? AS meldt gesprek tussen CR7 en Diego Simeone

Zoals al geweten staat het huwelijk tussen Cristiano Ronaldo en Manchester United op barsten. De Portugees wil weg en intussen zou de club daar ook niet echt weigerachtig meer tegenover staan. Mogelijk keert hij terug naar Spanje. Een transfer die heel wat stof zou doen opwaaien.

CR7 kende immers zijn topjaren bij Real Madrid, met wie hij tal van prijzen won. Volgens de Spaanse sportkrant AS zou Ronaldo nu een gesprek gehad hebben met niemand minder dan Diego Simeone, coach van de stadsrivaal Atlético Madrid. En ook de nieuwe ploeg van Axel Witsel.

Het zou een heel opmerkelijke overgang zijn, want de Madrileense stadsgenoten staan niet op de beste voet met elkaar. Vraag het maar aan Thibaut Courtois. Momenteel is er wel nog nergens anders bevestiging van gekomen. Bij United had Erik ten Hag eerder al benadrukt dat hij graag met Ronaldo zou werken.