'Sterkhouder Anderlecht in vergevorderde gesprekken met Rode Ster Belgrado'

Amir Murillo zou dan toch Anderlecht verlaten. Er zouden vergevorderde gesprekken met Rode Ster Belgrado zijn.

Volgens het Servische Mozzart Sport zou Amir Murillo interesse genieten van Rode Ster Belgrado. Ook zouden de gesprekken tussen de Servische club en Anderlecht al vergevorderd zijn. Bij Rode Ster verwachten ze dat de transfer binnenkort kan afgerond worden. Het zou over enkele miljoenen euro's gaan.

Zo lijkt het dat Anderlecht nog een uitgaande transfer zou doen. Rode Ster Belgrado is nog in de running om Champions League te spelen. Ze staan in de 3e voorronde, waarin ze tegen Dudelange of het Armeense Pyunik zullen spelen.

Murillo kwam in januari 2020 over van New York RB. Bij Anderlecht speelde de rechtsachter 89 wedstrijden en scoorde hij 8 keer. Ook gaf hij 12 assists.