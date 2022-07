Dante Vanzeir bijt van zich af in Schotse pers: "Een unieke kans om ons te tonen, dus waarom zouden we niet kunnen doorstoten?"

In de voorronde van de Champions League werd Union maandag gekoppeld aan Rangers. Na woelige tijden is de Schotse topclub helemaal terug van weggeweest. Vorig seizoen moesten ze pas in de finale van de Europa League de duimen leggen voor Eintracht Frankfurt.

Het staat buiten kijf dat in deze dubbele confrontatie Rangers de torenhoge favoriet is om door te stoten. In gesprek met The Scottish Sun bijt Union-aanvaller en Rode Duivel Dante Vanzeir van zich af.

"Waarom zouden wij ons niet kunnen kwalificeren? Ik vind dat we in eigen huis voluit voor de overwinning moeten gaan. Dit is voor ons een unieke kan om ons te laten zien. Ach, we hebben niets te verliezen in Europa en net dat moet ons uitgangspunt zijn."

"We beseffen dat we 100 procent klaar zullen moeten zijn om kans te maken. Een moeilijke loting? Ik denk niet dat er een gemakkelijke loting mogelijk was voor ons. Pakweg Dynamo Kyiv zou ook erg lastig zijn geweest", besluit Dante Vanzeir.

Op twee augustus ontvangt Union de Schotten in Leuven, een week later staat de terugwedstrijd in het mytische Ibrox Stadium op de agenda.