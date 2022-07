Gentse speler gaf de doorslag om Torunarigha terug te halen: "Hij belde me twee keer en toen besliste ik om terug te komen"

Jordan Torunarigha is terug bij Gent en deze keer definitief. De verdediger kon overgenomen worden van Hertha Berlijn. En daar had één speler in het bijzonder een grote rol in.

Een straffe transfer, want Torunarigha had de ploegen voor het uitkiezen. “De doorslaggevende factor? Michel (Louwagie, CEO, red.) en de coach belden me bijna elke dag in Berlijn. Dat gaf me toch het gevoel dat ze me er absoluut bij wilden hebben", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Maar ook de spelers van Gent wilden hem niet loslaten. “De voorbije weken sprak ik nog geregeld met Tarik (Tissoudali, red.) en Nurio (Fortuna, red.). Zij vroegen ook vaak om terug te komen, maar het was uiteindelijk vooral Mike Ngadeu die de doorslag gaf. Tijdens ons eerste oefenkamp in Berlijn belde Mike me op en vroeg hij me om voor Gent te kiezen. En tijdens ons tweede oefenkamp in Engeland belde hij me opnieuw op. Toen besliste ik om terug te komen.”