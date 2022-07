OFFICIEEL: Beerschot ziet aanvaller vertrekken naar Schotland voor ferm bedrag: "Bedankt voor de steun"

Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook definitief: Beerschot heeft flink gecasht op een uitgaande transfer.

Beerschot vertrok een aantal dagen geleden op stage zonder Lawrence Shankland. De Schotse spits was in vergevorderde onderhandelingen met zijn ex-club Hearts. Nu is die deal helemaal rond en dus ontvangt Beerschot een bedrag met zes nullen, én een dooverkooppercentage. Lawrence Shankland wordt definitief overgenomen door het Schotse Heart of MidlothianFC.



Een al bij al goede deal voor De Mannekes, die het dus zonder Shankland zullen moeten zien te rooien in 1B. Shankland speelde in eigen land ook al voor Queens Park, Abderdeen, Dunfermline, St. Mirren, Morton, Ayr United en Dundee United.