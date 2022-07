🎥 Visitekaartje afgegeven: Matthijs de Ligt heeft 94 seconden nodig om te scoren voor Bayern München, ook Zirkzee treft raak

Net als Manchester City bereidt ook Bayern München zich in de Verenigde Staten voor op het nieuwe seizoen. Vannacht kruiste Bayern de degens met DC United.

Bayern München haalde het eenvoudig met 2-6. Nieuwkomer Mané (strafschop), Sabitzer en Gnabry zorgde voor een 0-3-ruststand. Na de koffie mocht Matthijs de Ligt zijn officieuze debuut maken. Na amper 94 seconden trof de Nederlander fraai raak na een hoekschop.

🇳🇱🎥 VIDEO: Matthijs de Ligt volleys in his first goal for Bayern Munich like a prime Marco van Basten.pic.twitter.com/y3yWmJU1jy — TFS - Top Football Show (@TopFootballShow) July 21, 2022

Nauwelijks enkele minuten later stond Joshua Zirkzee, vorig seizoen nog uitgeleend aan Anderlecht, op de juiste plaats om de 0-5 in de lege doelmond te leggen. De voet ging daarna van het gaspedaal, waardoor DC United twee keer kon tegenscoren. In blessuretijd zorgde Müller voor setwinst: 2-6.