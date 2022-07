Mazzu legt de lat heel hoog: "Ja, maar dat hoort bij Anderlecht, de spelers weten dat de start cruciaal is"

Felice Mazzu is onder een positief gesternte begonnen bij Anderlecht. Uit de oefenmatch tegen Lyon werd veel moed geput en de coach heeft ook de steun van het publiek. Zijn ambities verstopt hij alvast niet.

Tijdens de voorstelling werd de naam van Mazzu luidskeels gescandeerd. "Verrast was ik niet, want er hangt hier een positieve energie. Maar het deed me wel deugd dat er zo respectvol naar mij werd gereageerd. Ik ga niet verstoppen dat dat me deugd deed."

Anderlecht start zondag de competitie tegen KV Oostende. Een match waar Mazzu al naar uitkijkt om te zien hoever ze staan. "We zijn allemaal ongeduldig om eraan te beginnen. De voorbereiding was goed, maar het is ook slechts een voorbereiding."

Mazzu zoekt ook geen excuses. Anderlecht koos hem om meer resultaatgericht te gaan spelen. Vorig seizoen miste Anderlecht zijn competitiestart en moest daarna bijna een heel jaar achter de feiten aanhollen. "De spelers weten dat een goeie start cruciaal is, maar ik heb het er nog niet met hen over gehad. Zondag zal ik dat wel benadrukken. Ja, ik heb de lat hoog gelegd met mijn uitspraken, maar dat hoort bij Anderlecht. Hier moet je voor de prijzen spelen. Ik heb een hongerige groep. Of die nog versterkt zal worden? Daar blijf ik voorzichtig in. Een coach wil altijd meer, maar moet ook rekening houden met de financiën."