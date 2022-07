Mark van Bommel (Antwerp) waarschuwt buitenwereld voor hoge verwachtingen: "Wij zijn nog ploeg in opbouw"

Antwerp kwam in haar eerste opdracht met inzet donderdag niet verder dan een nul-nulletje tegen Drita. Na afloop hamerde Mark van Bommel er meermaals op dat Antwerp nog wat tijd nodig heeft. Dat deed de Nederlander een dag later tijdens de wekelijkse persbabbel opnieuw.

Dat de verwachtingen hoog gespannen zijn bij Antwerp, beseft Van Bommel maar al te goed. "Als ik lees wat de pers schrijft, valt het op dat er veel verwacht wordt... Dat is mooi, maar vergeet daarbij niet dat we nog in de opbouwfase zitten, we zijn amper vier weken bezig. Het is ook niet omdat Janssen en Alderweireld hierheen zijn gekomen, dat we plots dé titelfavoriet zijn", liet Van Bommel optekenen bij HLN.

Volgende week donderdag moet Antwerp in Kosovo de klus klaren, maar zondag wacht in eigen land speeldag nummer één. Daarin gaat de Great Old op bezoek bij KV Mechelen. Van Bommel liet uitschijnen enkele wissels door te voeren. "We gaan natuurlijk rekening houden met de belasting van de spelers. We staan voor een periode met veel wedstrijden op korte tijd. Sommigen speelden donderdag pas voor het eerst in lange tijd negentig minuten."