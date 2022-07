Mazzu geeft meer uitleg over keuze tussen Trebel en Kana en is blij met wat Silva al liet zien

Marco Kana loopt er dit weekend niet bij, de keuze van Felice Mazzu was dus makkelijk. Adrien Trebel, waar de afgelopen weken toch heel wat om te doen was, speelt op het middenveld.

Kana heeft op stage een kleine spierblessure opgelopen en is fysiek niet helemaal in orde. Dus gaan ze geen risico's met hem nemen. En Adrien Trebel? "Trebel is een speler zoals alle andere en is bij mij vanaf nul begonnen. Dat ik een goeie band heb met hem? Jullie kennen me, ik probeer met iedereen een goeie band te hebben. Met zij die spelen en met zij die niet spelen. Maar ja, als ik een boodschap over te brengen heb, laat ik die soms door Adrien overbrengen. Ik ben content van zijn voorbereiding ja."

Trebel heeft in het verleden wel eens last gehad van blessures. "Hij heeft nooit een training moeten overslaan. Al zijn waarden waren ook goed volgens onze fysical coach. En ze hebben afgezien hoor in sommige trainingen. Of iedereen fysiek top al is? (twijfelt) Dat ga ik jullie na een paar weken competitie kunnen zeggen. Of misschien zondag zelfs al."

En dan is er nog zijn nieuwste aanwinst, Fabio Silva. Van de Portugees wordt veel verwacht. "Hij heeft een tijd niet gespeeld en is nog niet helemaal top. Maar hij kan wel in de selectie zitten. In die eerste week op training heeft hij alvast al het goede dat we van hem hoorden bevestigd."