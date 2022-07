OFFICIEEL: Landgenoot van Inter Milan tekent bij FC Eindhoven

Tibo Persyn heeft een nieuwe club gevonden. De jonge Belg gaat voor één seizoen aan de slag bij FC Eindhoven.

Tibo Persyn is een jeugdproduct van Club Brugge waar hij vorig seizoen een half jaar op uitleenbasis speelde (en een half jaar bij Westerlo). Hij wordt nu voor één seizoen uitgeleend aan het Nederlandse FC Eindhoven door Inter Milan.

Technisch manager Marc Scheepers: “De afhandeling heeft even geduurd maar de komst van Tibo is goed nieuws. Tibo voelt zich op de rechterflank als een vis in het water en past goed in ons systeem. Met deze versterking hebben we ook op de rechterflank een dubbele bezetting, ons team krijgt steeds meer vorm.”