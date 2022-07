AC Milan biedt te weinig, maar intussen zit andere ploeg al ver over de vraagprijs van Club Brugge voor De Ketelaere

Hoe gaat dat dossier rond Charles De Ketelaere aflopen. De ploeg waar hij naartoe wil, zit op dit moment onder de vraagprijs van Club Brugge. De ploeg waar hij liever niet naartoe wil, zit op dit moment er al ver boven.

Geld is niet alles, zeker in het geval van De Ketelaere die AC Milan een beter project vindt dan Leeds. Maar bij Club zal het wel een beetje wringen. Leeds United zou zijn bod volgens Het Nieuwsblad verhoogd hebben tot 40 miljoen euro terwijl AC Milan op 31 miljoen blijft hangen. Da's toch wel een groot verschil voor een Belgische ploeg.

De Italianen waren in de persoon van Paolo Maldini deze week wel in Brugge, maar keerden zonder akkoord terug. Ze lijken te pokeren, want bij Club vernamen ze sindsdien niets meer. Tegen zondag zou Milan de knoop doorgehakt willen zien. En intussen zitten ze bij blauw-zwart toch met een speler die heel wat rond zijn hoofd heeft.