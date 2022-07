OFFICIEEL: Standard haalt ervaren linksachter, opgeleid bij Juventus, naar Sclessin

Vrijdag liet Arminia Bielefeld weten dat het contract van Jacob Barrett Laursen (27) in onderling overleg werd verbroken. Meteen viel in de wandelgangen te horen dat de Deen onderweg was naar Sclessin.

Nauwelijks een dag later is het ook officieel: Jacob Barrett Laursen, een linksachter, komt transfervrij over naar Standard. De Deen ondertekende een contract voor drie seizoenen (met optie) op Sclessin. ✍ 𝙒𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚 Jacob 🇩🇰



Barrett Laursen werd opgeleid bij Juventus. Na een avontuur bij Odense belandde Laursen in 2020 bij Bielefeld. De voormalige jeugdinternational speelde in totaal 40 duels in de Bundesliga. Wellicht maakt de ervaren Deen volgende week op bezoek bij Racing Genk zijn debuut voor de Rouches. Vrijdag werd met Alexandro Calut de enige andere linksachter in de kern uitgesloten met twee keer geel. De youngster is daardoor geschorst volgende week.

