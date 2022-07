Veel kritiek: Club-Genk begonnen terwijl groot deel supporters nog niet aanwezig was

Door een ongeval staat er een ellenlange file op de E40. Dat had ook invloed op de wedstrijd tussen Club Brugge en Genk, want veel fans - voor Limburgse - zaten bij aanvang nog niet in het stadion.

Daar kwam toch redelijk wat kritiek op, want de Pro League dacht er niet aan om de wedstrijd later te laten beginnen. Door de tv-slots op zondag is dat niet mogelijk.

Dus er wordt niet gewacht op de Genk-fans? Waw, da's proper da.#clugnk — Vander Elst met twee woorden (@KoenVanderElst) July 24, 2022

Match kwartierke halfuurke later laten beginnen mocht wel #CluGnk July 24, 2022

De Pro League is een regelrechte schande. De helft van de toeschouwers is er door verkeersproblemen nog niet, maar we beginnen gewoon aan de wedstrijd. Want zie dat twee matchen mekaar zouden overlappen. Beschamend. #CLUGNK — Jens Van Der Voorden (@JensVDVoorden) July 24, 2022

Als je als overkoepelende organisatie van de profclubs geen respect hebt voor (bezoekende) supporters, heb je geen respect voor het voetbal. #clugnk #ProLeague — Frank Van Laeken (@FrankVanLaeken) July 24, 2022