Aanvaller van Club Brugge op een zucht van een terugkeer naar de Serie A

David Okereke en Club Brugge lijkt een afgesloten hoofdstuk. De Nigeriaanse aanvaller staat op het punt een contract tekenen bij Cremonese in de Serie A.

In de zomer van 2019 was David Okereke de toptransfer van Club Brugge. Het legde toen meer dan 8 miljoen euro neer om de Nigeriaan weg te halen bij Spezia Calcio. Een onverdeeld succes werd de transfer niet. In zijn eerste twee seizoen kwam hij wel een aantal maal tot scoren voor blauw-zwart, maar hij kon nooit de hoge verwachtingen inlossen.

Vorig seizoen werd hij dan ook uitgeleend aan Venezia, waar hij tot zeven doelpunten kwam. Met nog één jaar contract was het een uitgemaakte zaak dat hij moest vertrekken. Volgens Het Nieuwsblad biedt Cremonese de oplossing. Okereke moet alleen zijn medische testen nog afleggen en dan staat de Nigeriaan klaar om terug te keren naar de Serie A.

Voor Club Brugge zou hij uiteindelijk 71 duels spelen waarin hij 15 keer de weg naar het doel vond.