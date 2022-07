🎥 Forse kritiek op Neymar: "Slechtste schwalbe uit zijn carrière"

Paris Saint-Germain zit momenteel in Japan voor een rondje oefenwedstrijden richting volgend seizoen.

In Suita haalde PSG het met 2-6 van Gamba Osaka, maar achteraf werd vooral gesproken over een theatrale schwalbe van Neymar.

Neymar scoorde zelf twee keer tegen Osaka, maar ging bij een 0-1-stand in het voordeel van de Parijzenaars wel heel gemakkelijk liggen op een tackle van Genta Miura.

Of er contact is of niet is op de beelden moeilijk te zien. Er volgde alvast een penalty en die zette Neymar zelf om. Op sociale media kwam er meteen veel kritiek op de schwalbe, al zijn er ook heel wat mensen die het wel een strafschopfout noemen. Oordeel vooral zelf...