Oud-speler van Gent, OHL, Moeskroen en Union op zucht van transfer naar Lierse K.

Lierse K. lijkt dicht bij een overeenkomst met een spits die al aardig wat watertjes in ons land doorzwommen heeft.

Serge Tabekou staat dicht bij een transfer naar Lierse K. Volgens Sacha Tavolieri zal de aanvaller de ploeg uit de Challenger Pro League vervoegen.

De Kameroener speelde eerder al voor Gent, Leuven, Moeskroen en Union in ons land. Er zou een contract van een jaar met een extra jaar als optie klaarliggen. Afgelopen seizoen kwam hij in Turkije in actie.

Deze morgen nog zouden de medische tests uitgevoerd worden, waarna het contract ondertekend kan worden.