Lierse Kempenzonen haalt ex-speler van onder meer OHL en Kortrijk

Lierse Kempenzonen heeft een bekende naam binnengehaald. Winger Serge Tabekou komt er de rangen versterken.

Lierse Kempenzonen kondigde dinsdagmiddag de komst van de 25-jarige Kameroense international aan. Hij tekende voor één seizoen met optie. Tabekou heeft een jarenlang Belgisch verleden bij o.a. KAA Gent, OHL, Moeskroen en Union. Voor de Brusselse club kwam hij in de 1B Pro League 83 wedstrijden in actie en scoorde daarin 12 goals en gaf 9 assists.

In de zomer van 2021 werd hij door Moeskroen verhuurd aan de Turkse tweedeklasser FK Manisa. In de TFF 1 Lig deed hij drie keer de netten trillen. Nu volgt er een overstap naar het Lisp. Hij heeft de dubbele nationaliteit en debuteerde op 9 oktober 2020 voor het Kameroens nationaal voetbalelftal tegen Japan. In totaal heeft hij 5 caps achter zijn naam staan. De kersverse Lierse aanvaller zal deze namiddag aansluiten bij de spelersgroep.