Dé opportuniteit van de zomer? 'Anderlecht kan verdediger (bijna) gratis terug naar Brussel halen'

RSC Anderlecht volgt het dossier van Lisandro Magallan op de voet. De verdediger heeft geen toekomst bij AFC Ajax en kan met een beetje geluk zelfs gratis opgepikt worden.

Lisandro Magallan voetbalde vorig seizoen al op huurbasis voor RSC Anderlecht. De 28-jarige Argentijn kon niet altijd overtuigen, maar kwam onder Vincent Kompany wel aan dertig wedstrijden in het paars-witte shirt.

Ondertussen zit Anderlecht niet dik in verdedigers. Met Zeno Debast, Wesley Hoedt en Hannes Delcroix lijkt het snor te zitten. Al kunnen schorsingen of blessures ervoor zorgen dat Felice Mazzu beperkte mogelijkheden heeft. En daar komt Magallan in het plaatje voor.

Voor een prikje of zelfs... gratis

De Telegraaf weet dat Ajax hem zo snel mogelijk wil zien vertrekken. Meer zelfs: indien hij geen nieuwe club kan vinden voor eind augustus lijkt een ontbinding van zijn contract de enige overgebleven optie. In het Nederlands: hij is gratis op te pikken…