Antwerp kent al zijn volgende tegenstander voor de Conference League

Antwerp kent zijn volgende tegenstander al voor de volgende ronde van de Conference League. Lillestrøm heeft overtuigend van SJK gewonnen.

Na de heenwedstrijd had Lillestrøm de beste uitgangspositie om de 3e ronde van Conference League te halen. Ze hadden in Finland met 0-1 van SJK gaan winnen.

In de terugwedstrijd werd dat uitgangspunt van Lillestrøm alleen maar beter. Halfweg de 1e helft scoorden ze via Ifeanyi Mathew. SJK reageerde enkele minuten later al. Nooa Laine maakte gelijk. Kort voor rust scoorde Lillestrøm weer. Deze keer was het Holmberg Aron Fridjonsson.

Na de pauze maakte Fridjonsson zijn hattrick. Colin Rösler maakte de 5e goal voor Lillestrøm. In de toegevoegde tijd zorgde Diego Rojas nog voor een eerredder bij SJK.

Antwerp zal op 4 augustus eerst naar Noorwegen moeten. Een week later komt Lillestrøm op bezoek.