📷 OFFICIEEL Okereke verlaat Club Brugge voor Italiaanse competitie

David Okereke zal dit seizoen niet meer voor Club Brugge spelen. Hij trekt naar de Serie A.

De 24-jarige David Okereke vertrekt definitief naar Italië.

De Nigeriaan kwam in 2019 naar Club Brugge en scoorde in totaal 15 keer. Na een uitleenbeurt aan Venezia FC trekt de aanvaller nu definitief naar de Serie A waar hij aan de slag gaat bij U.S. Cremonese.