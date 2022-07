'Genk en Standard willen jeugdproduct Anderlecht wegkapen bij Mechelen, nog meer gegadigden in binnen- en buitenland'

Bij KV Mechelen lijkt hij niet meteen meer in de plannen voor te komen, maar aan interesse voor hem is er geen gebrek.

Niklo Dailly - zoon van Thierry - verlengde in april zijn contract bij KV Mechelen nog, maar de 20-jarige aanvaller lijkt ook dit seizoen niet meteen op kansen te moeten rekenen.

En dus zijn er heel wat ploegen die hem bij Malinwa willen komen weghalen. Genk en Standard zien wel wat in hem, eventueel om via de beloftenploeg klaar te stomen voor de A-kern.

Veel gegadigden

Ook onder meer Lierse en Dender zouden het jeugdproduct van Anderlecht - die ook een jaartje bij Gent zat - willen wegkapen, weet alvast Het Laatste Nieuws.

Er is ook interesse uit het buitenland, terwijl ook RWDM - waar vader Dailly voorzitter is - wel wat in hem zou kunnen zien, al ligt dat gevoelig door de familiebanden.