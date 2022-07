Mark van Bommel: "Uiteraard kunnen we beter, gelukkig hield Butez ons recht en stond er een écht team"

Oef! Antwerp heeft Drita uitgeschakeld, maar het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Dat besefte coach Mark van Bommel na afloop als geen ander. Volgende tegenstander in de voorronde van de Conference League: Lilleström.

Mark van Bommel was enorm blij voor de jonge Krasniqi, maker van dat eerste levensbelangrijke doelpunt. "Dit is hartstikke mooi voor hem. Als Kosovaar leefde hij sowieso al met veel spanning naar deze wedstrijd toe en als je dan je eerste doelpunt kan maken... Het was bovendien nodig, na een moeilijke eerste helft", reageerde Van Bommel bij Gazet van Antwerpen.

"Drita speculeerde op de counter. Wij gaven weinig weg, maar we hadden geluk dat Jean Butez de 1-0 voorkwam met een schitterende redding. Hij heeft al zo'n paar momenten gehad waarop hij superbelangrijk was en ook in die fase hield hij ons recht."

"We speelden niet goed, uiteraard kunnen we nog beter. Positief is wel dat we voor de derde opeenvolgende wedstrijd de nul houden achterin. Er staat een écht team, dat voor elke meter vecht en in moeilijke wedstrijden punten kan paken. Daar kan ik als trainer best trots op zijn."