🎥 RC Genk en Stade Reims hebben een principeakkoord en Junya Ito neemt afscheid van de club

Junya Ito heeft afscheid genomen van RC Genk. Genk heeft met Stade Reims en principeakkoord.

Er is een principieel akkoord tussen RC Genk en Stade Reims over de overgang van Junya Ito. Ito moet enkel nog medische testen afleggen. Daarna zal de transfer officieel zijn.

Ito nam in de ochtend ook al afscheid van spelers en staf: “Ik wil iedereen van harte bedanken voor de geweldige periode bij deze mooie club. De stafleden, de medewerkers en natuurlijk de fantastische supporters. Het was een eer om hier in dit mooie stadion, waar ik me thuis voelde, te kunnen spelen. En om mijn naam te horen scanderen."

"Ik wens de club ook uitdrukkelijk te bedanken om mij deze kans te gunnen", ging Ito verder. "We hebben de afgelopen dagen intense gesprekken gehad, waarbij ik voelde dat men mij hier enorm graag wilde houden. Maar ik heb besloten om deze stap te zetten en de uitdaging aan te gaan. Ik kijk er ook naar uit. Maar eerst, nogmaals bedankt aan heel RC Genk en ik wens jullie allen geweldige successen toe!”