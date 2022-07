Goots ziet duidelijke veranderingen bij Antwerp: "Dan pakken ze hem vast en zetten ze hem buiten"

Royal Antwerp FC heeft met enkele stevige transfers zijn ambities voor dit seizoen in de kijker gezet.

Voor analist Patrick Goots is de Nederlandse staf zonder ervaring geen handicap voor The Great Old. “Ik denk dat dit een hele sterke sportieve staf is die heel goed weet hoe het er in België aan toegaat”, klinkt het in de zondag.

Van Bommel lijkt de touwtjes stevig in handen te hebben. “Als je ziet dat Van Bommel Seck aan de kant schuift en Dwomoh na drie weken al naar de B-kern stuurt, weet iedereen dat zijn lijn gevolgd zal moeten worden. Hij draait niet rond de pot en met de spelerscarrière die hij maakte, denk ik dat er bij Antwerp weinig jongens zijn die met hem in discussie zullen gaan.”

En dat zal Paul Gheysens wellicht ook niet doen. “Hopelijk heeft de voorzitter na de aanvaring met Brian Priske zijn lesje geleerd. Ik verwacht niet dat hij met deze staf tijdens de rust de boel op stelten gaat zetten. Ik denk dat ze hem dan persoonlijk vastpakken en buiten zetten.”