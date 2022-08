'Club Brugge blijft azen op ex-speler KRC Genk, prijskaartje is niet mals'

Club Brugge verliet zondag Eupen met het schaamrood op de wangen. Achter de schermen speurt blauw-zwart nog steeds de markt af op zoek naar versterkingen.

HLN laat weten dat Club Brugge daarbij opnieuw bij Sander Berge is beland. Op zijn 24ste is de Noorse middenvelder vastte waarde bij Sheffield United, een Engelse tweedeklasser.

Mannaert en co zien in Berge het ideale profiel om blauw-zwart te komen versterken. Relatief jong, ervaring in de Jupiler Pro League én inzetbaar op 6 en 8.

Probleem is het prijskaartje dat aan de 30-voudige Noorse international hangt. Sheffield betaalde in 2020 nog 23 miljoen om Berge los te weken bij KRC Genk. Berge, die nog twee seizoenen onder contract ligt, zou minstens 15 miljoen moeten opleveren.

Een bedrag dat Club Brugge meer dan waarschijnlijk niet zal neertellen, wetende dat recordtransfer Kamal Sowah voor 9 miljoen werd gehaald. Mogelijk bekijkt Club of een uitleenbeurt -al dan niet met aankoopoptie- haalbaar is.