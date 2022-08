OFFICIEEL: Cesc Fabregas gaat in Italiaanse tweede klasse aan de slag

Zien we weldra Cesc Fabregas een doelpunt maken tegen Gianluigi Buffon in de Serie B? Het zou zomaar kunnen... De 35-jarige Spanjaard ondertekende zopas een contract voor twee seizoenen bij Como.

Cesc Fabregas zat zonder club nadat zijn contract bij Monaco onlangs afliep. De interesse van het ambitieuze Como is niet nieuw. Dennis Wise (ex-Chelsea) is de man die bij Como de touwtjes in handen heeft wat betreft sportief beleid. De voormalige middenvelder legde de contacten met Fabregas.

Fabregas, die in 2010 de wereldtitel met Spanje mocht vieren, speelde in zijn lange carrière voor Barcelona, Arsenal, Chelsea en Monaco. Nu kiest de 110-voudige international dus voor een avontuur bij Como, dat vorig seizoen op plaats dertien strandde in de Serie B.