Jeugdproduct Cercle liet zich niet uit lood slaan en kwam terug met topprestatie tegen Anderlecht: "Getoond dat ik verdien te spelen"

We schreven het al in onze voorbeschouwing op het seizoen: Cercle Brugge gaat onder Dominik Thalhammer nooit in de problemen komen. De Vereniging liet tegen Anderlecht weeral zien waarom ze zo gevreesd worden. Olivier Deman (22) toonde dat hij in dat systeem altijd zijn plaats heeft.

Olivier, het verschil met de match tegen Westerlo was enorm, niet?

"Opmerkelijk ja. (lacht) Anderlecht ligt ons wel. Vorige week werden we verrast door een sterk Westerlo en onze pressing zat niet goed. Westerlo heeft ons eruit gespeeld en de rode kaart heeft ook niet geholpen. Dit weekend was het andersom. Anderlecht pakte rood door onze pressing."

Nochtans zei de coach dat jullie een moeilijke trainingsweek achter de rug hadden.

"Ja, klopt. Sommige jongens begonnen te twijfelen en begonnen zich vragen te stellen. De ontgoocheling was groot, maar nu zagen ze ook: als onze pressing klopt, kunnen we het iedereen moeilijk maken. Ik denk zelfs dat we beter kunnen doen dan vorig seizoen."

Die match tegen Westerlo, dat was toch een klapje voor jou? Dat je op de bank moest beginnen...

"Ik heb de hele voorbereiding gespeeld, maar twee dagen voor de match kwam de coach naar mij toe om te zeggen dat hij met Ueda en Denkey vooraan zou spelen. Hij had andere verwachtingen van Westerlo en vond dat hij meer kracht centraal op het veld wou. Maar ik maakte een goeie invalbeurt en toonde dat ik verdiende van te spelen. Dat heb ik zaterdag bevestigd."

Heb je je daar dan niet druk in gemaakt?

"Op dat vlak ben ik professioneel. We worden betaald om de keuzes van de coach te respecteren, maar ik heb wel laten merken dat ik het jammer vond. Ik heb op het veld getoond dat ik verdien te spelen, dat is belangrijk. Je moet ook voor jezelf spelen en tonen dat je niet uit die ploeg wil gaan."

Vertel eens over je assist, want dat was wel knap gedaan.

"(grijnst) Ik zag Ueda aan de tweede paal staan en hij was gedekt. Die verdediger stapte niet uit naar mij toe en ik zag vanuit mijn ooghoek Debast in volle snelheid aankomen. Ik gaf een tikje tegen de bal en hij liep me voorbij. Ik heb even getwijfeld om zelf te trappen, maar Torres stond beter gepositioneerd."

Ik zag op het einde van de match iedereen met krampen tot achter zijn oren zitten...

"Ja, we zijn diep moeten gaan. We moeten er ook niet flauw over doen: Anderlecht is een goeie ploeg als ze kunnen voetballen. Die kans voor Amuzu was een wake up call. Maar op het einde zat ik ook met krampen. Iedereen had veel gegeven om achter de bal te lopen en we hebben ook heel wat sprintjes in de diepte gedaan. Ik denk wel dat we wat kilometers gelopen hebben."

Volgende week Standard...

"Standard wordt belangrijk en we moeten blijven uitgaan van de eigen sterkte. Je kan Standard moeilijk inschatten momenteel, maar het blijft wel Standard."

En nu blijf jij gewoon staan?

"Ik hoop het in ieder geval. Ik heb hier onlangs bijgetekend tot 2024 met optie, dus ik wil me echt bewijzen. En misschien valt er voor mij ook wel eens iets leuks uit de bus als ik op hoog niveau kan blijven acteren."