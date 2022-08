🎥 Sergio Ramos (PSG) kan het ook subtiel: knappe goal van Spaanse veteraan in Supercup

Veel plezier beleefde Sergio Ramos (36) nog niet bij PSG. Door blessurelast kwam de Spanjaard vorig seizoen nauwelijks aan spelen toe. Zondagavond stond Ramos negentig minuten op het veld in Israël, waar PSG tegen Nantes de strijd om de Supercup aanging.

De Franse landskampioen had daarin amper moeite met de bekerwinnaar. PSG haalde het uiteindelijk met 4-0, via doelpunten van Neymar (2), Lionel Messi en Sergio Ramos. In de slotfase werd Jean-Charles Castelletto (ex-Club Brugge) nog uitgesloten bij Nantes.

Vooral het derde doelpunt van de Parijzenaars mocht gezien worden. Sergio Ramos pakte uit met een schitterend hakballetje om de rebound tegen de touwen te leggen.