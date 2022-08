Is de interesse dan toch véél concreter dan gedacht? 'Napoli schakelt versnelling hoger om Mignolet naar Serie A te halen'

Club Brugge telt af naar het einde van de transferperiode. Het leek een gerucht te zijn, maar SSC Napoli jaagt op Simon Mignolet.

We schreven eerder al dat Simon Mignolet in de belangstelling staat van SSC Napoli. Het leek een gerucht, maar ondertussen zijn ook de toonaangevende Italiaanse media overtuigd: Big Si is één van de toptargets van Partenopei om David Ospina te vervangen.

Het huwelijk tussen de doelman en Club Brugge lijkt dan wel onwrikbaar, maar het Italiaanse aanbod zal er wellicht eentje zijn om over na te denken. Mignolet komt er niet alleen in een topcompetitie terecht, maar ook het leven is er heerlijk. Misschien eens bellen met ene Dries Mertens, Simon?